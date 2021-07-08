Врач назвал опасные болезни, которыми можно заразиться в подъезде многоэтажки

В России в подъезде дома, кроме коронавируса, можно подхватить острую кишечную инфекцию, туберкулез и ветряную оспу. Это самые распространенные заболевания.

Наиболее распространена острая кишечная инфекция, рассказала РИА «Новости» врач-эпидемиолог группы компании «Инвитро» Дарья Тихонова.

«Зачастую ей подвержены дети, которые дотрагиваются до различных поверхностей: ручек дверей, домофонов, почтовых ящиков, дверей лифтов, затем кладут пальцы в рот», — сообщила она.

Основными симптомами заболевания являются рвота, боли в животе, тошнота и высокая температура. Профилактикой заболевания является мытье или протирание рук после подъезда.

Более опасное заболевание — туберкулез — также можно подхватить в подъезле. Дарья Тихонова отметила, что патогены проникают через воздушно-капельный и контактный путь. Разносчиком заболевания может быть сосед, ведущий асоциальный образ жизни и не использующий средства индивидуальной защиты. Бактерия, которая вызывает туберкулез, любит душные помещения с повышенной влажностью, поэтому чаще заражение происходит в деревянных бараках или ветхих домах.

«Не исключен и фактор заболевания через рукопожатия и передачу предметов быта», — добавила она.

В 90%случаях туберкулез развивается бессимптомно, и лишь в 10% у больного наблюдается сильный кашель, который продолжается более трех недель, боли в груди во время дыхания, усталость и кровохарканье.

Еще одна болезнь, которой можно заразиться в подъезде, — ветряная оспа. Заражение происходит воздушно-капельным и контактным путем. Основными симптомами является лихорадка, толчкообразное появление на коже и слизистой своеобразной пятнисто-везикулезной сыпи.