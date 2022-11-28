Здоровье 28 ноября 2022, 16:16 Врач назвала ношение шарфа во время боли в горле эффектом плацебо Врач Оксана Булгакова: микробы размножаются в тепле быстрее

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При боли в горле люди часто закутывают его шарфом считая, что такая мера позволит быстрее избавиться от проблемы. Однако шарф на шее может лишь усугубить воспалительные процессы, рассказала врач Оксана Булгакова News.ru.

Бесполезное ношение шарфа сродни эффекту плацебо, считает специалист. Также теплая среда считается благоприятным местом для размножения бактерий и микробов. Булгакова напомнила, что также не стоит прибегать и к прогреву носа во время насморка.

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Она отметила, что лучшим лечением простудных заболеваний станет обильное теплое питье.

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