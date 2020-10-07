Врач назвала недуги, симптомами которых является осенняя хандра

Семейный доктор Татьяна Романенко назвала недуги, симптомами которых является апатия, плохое настроение и отсутствие жизненного тонуса.

Специалист пояснила, что для определения причины такого состояния необходимо сдать анализы и провести различные исследования, сообщило радио Sputnik.

«Может быть, у нас в организме идет хронический воспалительный процесс. Как тут можно радоваться жизни и быть работоспособным? Нам нужно провести диагностику, чтобы понять, что у нас нет никакой дремлющей или активной инфекции в организме», — подчеркнула медик.

Помимо прочего, апатию может вызвать нехватка витаминов или микроэлементов. Так, при недостатке витамина B12 или B9 может развиться анемия. Еще одной причиной осенней хандры нередко являются гормоны. Дело в том что из-за гормональных сбоев меняется и настроение человека.

Романенко отметила, что часто вялость и апатия появляются из-за неправильного образа жизни. Чтобы избежать такого состояния важно ходить пешком с работы и на работу, не сидеть перед сном за компьютером, а находить возможность подышать свежим воздухом.