Врач назвала лучшие продукты для поддержания иммунитета зимой

В зимний период особенно важно поддерживать свой иммунитет и употреблять достаточное количество витаминов. На какие продукты при этом следует обратить внимание, рассказала медик Алена Глушакова. Она отметила, что зимой нужно обращать особенное внимание на то, какого цвета употребляемые в пищу овощи и фрукты.

«Например, красный цвет означает наличие ликопина, который выполняет роль антиоксиданта, то есть позволяет предотвратить воспаления в организме: он присутствует в арбузе, томатах, клюкве, красных грейпфрутах, свекле, редисе», — сообщила собеседница «РИА Новости».

По словам Глушаковой, в оранжевых овощах и фруктах много витаминов А и С. Это, например, апельсины и мандарины, манго и абрикосы, а также морковь. Желтый цвет говорит о том, что в продукте много витаминов А и В — для их восполнения в организме подойдут желтые томаты, лимоны, ананасы.

Зеленый цвет тоже указывает на некоторые полезные вещества, необходимые для здоровья. В яблоках, авокадо, огурцах содержится большое количество лютеина, железа, кальция, фолиевой кислоты.

«Продукты синего и фиолетового цвета содержат полифенолы и биофлавоноиды, которые повышают устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, укрепляют сосуды, уменьшают эмоциональную возбудимость, улучшают сон, настроение, память», — рассказала Алена Глушакова. Она добавила, что речь идет о голубике, инжире и даже таких овощах, как фиолетовая капуста или красный лук (несмотря на название, он тоже преимущественно фиолетового цвета).

Врач призвала не забывать, что речь идет не только о сбалансированном питании и рационе, который насыщен всеми необходимыми для здоровья витаминами. В зимнее время особенно важно уделять внимание режиму сна и отдыха, активному и здоровому образу жизни.