Врач назвала бесполезными растирания спиртом при COVID-19

Врач советует протирать руки спиртосодержащими антисептиками. Спирта в них должно быть не менее 70%.

«Протирать спиртом все тело, как это советуют в народных рецептах, нет никакого смысла — коронавирус передается через слизистые, когда вы трете нос, глаза или рот грязными руками», — заявила специалист.

Демина добавила, что распылять спиртосодержащие жидкости вокруг себя опасно — «вирус это не уничтожит, а вот роговицу глаз можно сжечь».

Также, по ее словам, не поможет от вируса и употребление алкоголя — вместо уничтожения микроорганизмов он ослабит иммунитет.

По состоянию на утро пятницы, в России было 407 тысяч больных, проходящих лечение от коронавируса. За сутки в стране выявили рекордный с начала пандемии прирост заболевших — 20582 человека.

В Москве зарегистрировали 6253 новых больных. Больше шести тысяч случаев в сутки в столице было только в мае.

На втором месте по суточному приросту находится Санкт-Петербург — там коронавирус подтвердился у 1171 человек, это рекордный показатель с начала пандемии.