Врач назвал единственный случай, когда полезно приложение, определяющее ковид по кашлю

Приложение «Сбера» для проверки на коронавирус по кашлю сможет определить болезнь только при пневмонии, когда помощь врачей уже обязательна. На начальной стадии COVID-19 кашель похож на другие вирусные заболевания, его практически нельзя отличить.

Об этом «360» рассказала кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни, главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова.

«Тот кашель, когда, особенно, будет пневмония, система распознает. А вот легкая стадия течения с небольшими симптомами, когда нет никакой температуры… Этот кашель может вообще не отличаться от другого вирусного заболевания. Приложение будет считывать именно пневмонию — [это] специфический кашель, его можно услышать. А легкое покашливание и першение в горле не требует [особого] лечения, с ним не надо обращаться», — отметила Добрецова.

«Это скрининговая система, которая должна выявить тяжелое течение заболевания. Но я бы не сказала, что это приложение для перестраховщиков, я бы не называла так. Психосоматические больные — это особая группа, к которым нужно особое отношение. Ее тоже нужно лечить. Это не значит, что это ерунда — на самом деле, человек себя так загнал, что заболел. Его можно вывести из такого состояния, но нужно другое отношение», — заключила она.

Однако врачи советуют обращаться за помощью при первых симптомах коронавируса и не заниматься самолечением. Такое отношение может лишь усугубить болезнь и привести к более тяжелым последствиям.