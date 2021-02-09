Врач назвал жирные продукты, которые можно есть на завтрак зимой

Врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие жирные продукты можно разрешить себе есть на завтрак в зимнее время. В их числе сало и красная рыба, сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, в морозные дни самым калорийным нужно сделать прием пищи перед выходом из дома. Такой лайфхак поможет дольше сохранять в организме тепло и не замерзнуть. Чернышова пояснила, что две дольки апельсина с чашкой кофе будут неудачным вариантом.

«Очень хорошо, если это будет белково-жировой завтрак. Например, яичница в том или ином виде. Хорошо кусочек сала, потому что сало надолго дает чувство сытости и силы. Сало можно заменить красной рыбой жирной, там много полезных жиров», — уточнила врач.

Помимо прочего, можно добавить в утренний прием пищи грецкие, бразильские орехи и пекан. Если выход на улицу планируется во второй половине дня, то лучше сделать обед самым калорийным приемом пищи. В это время можно съесть горячий, наваристый суп. Эксперт посоветовала добавлять в блюда красный перец, корицу и другие специи. Употребление еды со жгучими приправами улучшит кровообращение.