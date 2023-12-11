Здоровье 11 декабря 2023, 02:07 Врач назвал запечатывающие сосуды продукты Врач Кореневич: переедание сахара может привести к запечатыванию сосудов Unsplash

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Сердечно-сосудистые патологии и низкая физическая активность могут спровоцировать инсульт и инфаркт, от которых каждый год умирают миллионы человек. Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала в своем YouTube-канале, какая еда запечатывает сосуды.

По словам специалиста, атеросклероз провоцирует переизбыток сахара. Поэтому нужно ограничить употребление сладостей, изделий из белой муки, быстрых каш и белого риса.

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«Атеросклероз напрямую связан с употреблением углеводов. Каждая конфета организму вредна. И дело тут не только в лишнем весе, но и в атеросклерозе и проблеме с сосудами», — пояснила она.

Кореневич напомнила, что пристрастие к продуктам с добавленным сахаром отражается и на внешности. Из-за гликации коллагена злоупотребление сладким может вызвать морщины, гиперпигментацию и отеки.

Также риск запечатывания сосудов повышается на фоне недостатка физической активности, курения и злоупотребление алкоголем, резюмировала врач.

Ранее гастроэнтеролог центра гепатологии «СМ-Клиника» Валерия Ломова рассказала о вредных для печени продуктах. В этом списке алкоголь оказался на первом месте.