Врач назвал заболевание, способное стереть память иммунитета

Корь может стереть память иммунной системы и привести к повторному заражению коронавирусом. Об этом предупредила доктор медицинских наук Белла Шамгунова.

По словам медика, после кори человек в течение трех лет может быть беззащитен перед инфекциями, которые он уже перенес. После заболевания у некоторых людей может развиться коревая амнезия.

«Не у всех, но у некоторой части переболевших корью людей может развиться так называемая посткоревая иммуносупрессия. То есть вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты — это клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях, о предыдущих вакцинациях», — пояснила Шамгунова радио Sputnik.

Она добавила, что корь подавляет и стирает клетки памяти. В итоге человек остается без иммунитета к тем заболеваниям, которые он уже когда-то перенес. В этом случае появляется риск повторного заражения, в том числе и коронавирусом. Также врач отметила, что взрослые переносят корь тяжелее по сравнению с детьми.

«В случае заболевания есть вероятность, что будет повреждена респираторная система — это тяжелые пневмонии, как коревые, так и вторичные, бактериальные. Есть вероятность, что будут поражены центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт», — предупредила она.

По словам Шамгуновой, корь не приводит к пандемиям благодаря вакцинации, но иногда происходят отдельные вспышки заболеваемости.