Врач назвал возможные сроки выхода вакцины от коронавируса

Когда точно появится вакцина от коронавируса, говорить сложно. Однако, возможно, это произойдет в 2020 году. Такое мнение высказал заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Я отношусь к тем, кто оптимистично смотрит на этот процесс, и думаю, что к концу года появление вакцины против коронавируса возможно», — отметил Круглый в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в начала апреля в России принят закон об упрощенном порядке регистрации препаратов. В том числе это касается и вакцин. Соответственно, когда вакцина от коронавируса появится, то ее быстро зарегистрируют.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия может приступить к клиническим испытаниям вакцин против 2019-nСoV уже в начале лета. Пока же Минздрав назвал препараты, которые можно использовать при лечении коронавируса.

По последним данным, в России зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ее жертвами стали 867 человек, еще 8456 поправились.