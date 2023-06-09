Здоровье 09 июня 2023, 04:00 Врач назвал визуальные признаки повышенного сахара в крови Врач Аюпова назвала три признака повышенного сахара в крови Unsplash

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Существуют визуальные признаки, по которым можно определить наличие повышенного уровня глюкозы в крови человека, а также инсулинорезистентность, которая является предвестником диабета второго типа. Об этом врач-косметолог Татьяна Аюпова сообщила в своем Telegram-канале.

Она выделила три основных признака, один из них, когда человек часто болеет и его постоянно тянет поесть сладкого.

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«Из-за обилия сахара человек не ест нормальную еду, зачем ему салат и мясо, если он наелся булочками — а значит, у таких людей бедная питательными веществами диета», — пояснила доктор.

Также стоит обратить внимание, когда у человека нет сил, а после плотного обеда хочется только поспать. По словам Аюповой, сахар вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови и такой же быстрый спад. Поэтому организм будет требовать сахар, чтобы получить эту энергию.

Последним признаком врач назвала проблемы с ЖКТ. Когда в организме слишком много сахара, кишечная флора может быстрее выйти из равновесия, что негативно влияет на иммунную систему, резюмировала Аюпова.