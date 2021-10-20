Врач назвал витамины, облегчающие течение COVID-19

Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Lenta.ru рассказал, какие витамины могут снизить риск тяжелого течения COVID-19. Это витамины из группы антиоксидантов, снижающие воспаление.

«Имеется в виду вся группа антиоксидантов — она снижает тяжесть коронавирусной инфекции, потому что обладает противовоспалительной активностью. К ней относятся витамины С, А, Е и D», — рассказал врач.

Антиоксиданты содержатся в ягодах: в чернике, ежевике, клюкве, малине и черносливе, а также в овощах — это свекла, артишоки, спаржа, брокколи, красная капуста, репчатый лук и сладкий перец.

Ранее Болибок рассказал, что соединение омега-3 также активирует противовоспалительные процессы в организме, способствуя снижению свертываемости крови. Таким образом, это вещество тоже может помочь больным ковидом. Омега-3 содержится в жирной рыбе — лососе, сельди, палтусе, тунце, семге, а также в морепродуктах, орехах, льняном масле, яйцах и говядине.