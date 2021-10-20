Врач назвал витамины, которые опасно принимать без назначения врача

Врач-терапевт Юрий Серебрянников рассказал ИА Nation News, почему витамины лучше не принимать без назначения врача. Некоторые же из них категорически нельзя «прописывать» себе самостоятельно.

Для того, чтобы в организме не нарушался баланс витаминов, необходимо составить себе полноценный рацион и придерживаться его. Все необходимые для здоровья витамины уже содержатся в пище — овощах, бобовых, мясе, рыбе, фруктах, орехах.

Витамины обычно прописывают тогда, когда необходимо решить конкретную проблему. Например, витамин К врач может прописать при заболеваниях кишечника, витамин С — при дефиците аскорбиновой кислоты.

«Если человек решил сам принимать витамины, то в маленьких дозах вреда не будет. Но лучше обратиться к врачу и выяснить, какого именно компонента не хватает. Вместе со специалистом можно подобрать препарат, который будет лучше всего восполнять дефицит», — сказал врач.

Стоит помнить, что помимо дефицита витаминов может также возникнуть их переизбыток, который тоже становится причиной проблем. Среди витаминов, которые точно не стоит принимать без назначения, врач назвал В12 и D.