Врач назвал вещество, помогающее в борьбе с коронавирусом

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал Lenta.ru, какое вещество может помочь больным в борьбе с COVID-19. Это соединение омега-3.

Врач пояснил, что омега-3 помогает организму бороться с воспалительными процессами.

«Это соединение, которое способствует снижению свертываемости крови и помогает выработке веществ, которые подавляют воспаление», — сказал Болибок.

Он добавил, что в организме всегда есть баланс провоспалительных и противовоспалтельных элементов — это механизм, с помощью которого организм «понимает», нужно ли бороться с воспалением. Омега-3 активизирует процессы нейтрализации очагов воспаления.

Омега-3 содержится в жирной рыбе — лососе, сельди, палтусе, тунце, семге. Кроме того, ее много в морепродуктах, орехах, льняном масле, яйцах и говядине.

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