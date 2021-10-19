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    19 октября 2021, 10:22

    Врач назвал вещество, помогающее в борьбе с коронавирусом

    Иммунолог Владимир Болибок: омега-3 помогает организму бороться с воспалениями

    Полина Гребенщикова

    Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал Lenta.ru, какое вещество может помочь больным в борьбе с COVID-19. Это соединение омега-3.

    Врач назвал вещество, помогающее в борьбе с коронавирусом

    Врач пояснил, что омега-3 помогает организму бороться с воспалительными процессами.

    «Это соединение, которое способствует снижению свертываемости крови и помогает выработке веществ, которые подавляют воспаление», — сказал Болибок.

    Он добавил, что в организме всегда есть баланс провоспалительных и противовоспалтельных элементов — это механизм, с помощью которого организм «понимает», нужно ли бороться с воспалением. Омега-3 активизирует процессы нейтрализации очагов воспаления.

    Омега-3 содержится в жирной рыбе — лососе, сельди, палтусе, тунце, семге. Кроме того, ее много в морепродуктах, орехах, льняном масле, яйцах и говядине.

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