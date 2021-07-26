Врач назвал условия для сохранения здоровья в жару

Кардиолог и терапевт Александр Сонин рассказал, как сохранить хорошее самочувствие при аномальной жаре. Об этом сообщил Пятый канал.

Врач отметил, что не стоит забывать о ношении головных уборов. Они отражают свет и, таким образом, защищают организм от перегрева. При этом не менее опасным является долгое нахождение под прямыми солнечными лучами, процитировал News.ru слова Сонина.

Кардиолог напомнил об употребление необходимого количества простой пресной воды, которая поддерживает водно-электролитный баланс. Кроме того, он порекомендовал прятаться от солнца в тени, магазинах и других пространствах, где работают кондиционеры.