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    25 января 2021, 05:56

    Врач назвал условие для незамедлительного вызова скорой при проблемах с давлением

    Екатерина Шамина

    Московский врач назвал условие для вызова скорой помощи при проблемах с давлением. Если после выпитой таблетки давление не снижается, а, наоборот, продолжает расти, больному нужно незамедлительно звонить в больницу.
    Врач назвал условие для незамедлительного вызова скорой при проблемах с давлением

    Через полтора часа после приема лекарства от повышенного артериального давления человеку должно стать легче. Если этого не происходит, заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов советует незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «В этой ситуации может понадобиться быстрое вмешательство и более агрессивная терапия для снижения артериального давления», — подчеркнул врач.

    Также Иванов призвал россиян всегда обращать на боли в сердце. Если в течение 15 минут после приема лекарств симптомы остаются или усиливаются, то нужно срочно вызывать врача. Это всегда подозрение на инфаркт миокарда, отметил медик.

    «Здесь действует правило золотого получаса», — подчеркнул он.

    Иванов предупредил, что лишние тридцать минут ожидания могут значительно ухудшить состояние пациента.