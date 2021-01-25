Врач назвал условие для незамедлительного вызова скорой при проблемах с давлением

Московский врач назвал условие для вызова скорой помощи при проблемах с давлением. Если после выпитой таблетки давление не снижается, а, наоборот, продолжает расти, больному нужно незамедлительно звонить в больницу.

Через полтора часа после приема лекарства от повышенного артериального давления человеку должно стать легче. Если этого не происходит, заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов советует незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В этой ситуации может понадобиться быстрое вмешательство и более агрессивная терапия для снижения артериального давления», — подчеркнул врач.

Также Иванов призвал россиян всегда обращать на боли в сердце. Если в течение 15 минут после приема лекарств симптомы остаются или усиливаются, то нужно срочно вызывать врача. Это всегда подозрение на инфаркт миокарда, отметил медик.

«Здесь действует правило золотого получаса», — подчеркнул он.

Иванов предупредил, что лишние тридцать минут ожидания могут значительно ухудшить состояние пациента.