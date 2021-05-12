Врач назвал условие, без которого не победить пандемию коронавируса

Врач-консультант, специалист по организации здравоохранения Евгений Ковалев назвал условие, без которого не получится победить пандемию коронавируса, написала «Общественная служба новостей».

По его прогнозу, вскоре вакцинация станет календарной. Как считает специалист, прививки необходимо делать в конце весны — начале лета. Медик отметил, что дети переносят COVID-19 намного легче, чем взрослые.

«Вакцинировать все равно нужно всех, включая и детей. Иначе мы не победим пандемию. Локдаун касается всех, а дети могут быть бессимптомными переносчиками», — подчеркнул Ковалев.

Он вспомнил ситуацию, когда в Португалии трехлетний ребенок заразил всех, с кем контактировал, в том числе пожилых членов семьи.

Ранее независимый аналитик Дмитрий Адамидов оценил возможность участия перевозчиков в акции с бонусами для пассажиров за вакцинацию от коронавируса. По его словам, такая идея будет выгодна транспортным компаниям. Минтрансу предложили посоветовать перевозчикам начислять бонусы, мили или виртуальные деньги (от 500 до 5000 рублей) пассажирам, которые сделали прививки.