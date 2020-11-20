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    20 ноября 2020, 18:07

    Врач назвал три витамина, при нехватке которых появляются морщины

    Полина Петрова

    Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников объяснил, при недостатке каких витаминов цвет кожи тускнеет и появляются морщины, информирует «Аргументы и Факты».
    Врач назвал три витамина, при нехватке которых появляются морщины

    По его словам, красота кожи напрямую зависит от витаминов А, Е и С. Так группа А, или ретинол, помогает активной выработке коллагена и эластина. Помимо прочего, эти вещества стимулируют рост новых слоев клеток и борются с появлением сухости, пигментных пятен и акне, пишет сайт «Утро.ру».

    Арканников рассказал, что благодаря витамину E разглаживаются морщины, регулируется водно-жировой баланс, а сальные железы начинают лучше функционировать. Помимо прочего, употребление витамина С останавливает увядание кожи.

    Специалист отметил, что назначать витамины должен врач.