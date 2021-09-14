Врач назвал три секрета счастливой старости

Ученые уверены, что движение — главный способ сохранить здоровье на долгие годы. Врач Александр Добровольский в разговоре с ИА Nation News рассказал, что еще поможет счастливо прожить до глубокой старости.

«Любая двигательная активность у человека только приветствуется. Если человек самоорганизован, обладает силой воли, он понимает: движение — жизнь. Тогда он ходит везде, где можно, вплоть до того, что не пользуется лифтом, поднимаясь по лестнице. Если у человека не хватает силы воли, самоорганизации, ему требуется поводырь. В этой роли может выступать, например, шагомер», — сказал врач.

Он пояснил, что с помощью шагомера можно контролировать количество активности в день. Добровольский добавил, что 40 минут любой физической активности в день — это уже хорошо.

Помимо этого, необходимо сбалансированно питаться и избегать стрессовых ситуаций.

«Нужно двигаться, питаться, любить себя и окружающих, то есть сохранять нервную систему. Если человек уделит должное внимание этим трем моментам, это поможет дожить до глубокой старости», — заключил врач.