Здоровье 11 июня 2023, 02:25 Врач назвал три самых вредных для сердца продукта Кардиолог Варфоломеев: выпечка и жареное вредны для сердца и сосудов Викимедиа

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Кардиолог Олег Варфоломеев назвал три самых вредных для сердца продукта. Это выпечка, жареное и сливочное масло, написал «МК».

Они являются источником насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина в организме. Он существенно провоцирует серьезные проблемы со здоровьем, от болезней сердца до инсультов.

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Для избежания таких проблем нужно уменьшить потребление насыщенных жиров. В частности, это переработанное мясо — жирный бекон, сосиски, гамбургеры, мясные консервы и жирное красное мясо.

Мясо в любом случае должно быть в рационе, отметил врач. Но лучше предпочитать постное.

Ранее британские ученые выявили благотворное влияние свекольного сока на работу сердца. Его ежедневное употребление снижает вероятность сердечного приступа у людей со стенокардией после установки стента.

Спортивный врач Аркадий Чмуневич ранее предупредил, что перенесшим инсульты и инфаркты людям следует воздержаться от пробежек. Также этой формой активности не рекомендуется заниматься пациентам с пороками сердца и хроническими заболеваниями в стадии обострения.