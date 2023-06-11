11 июня 2023, 02:25
Врач назвал три самых вредных для сердца продукта
Кардиолог Варфоломеев: выпечка и жареное вредны для сердца и сосудов
Кардиолог Олег Варфоломеев назвал три самых вредных для сердца продукта. Это выпечка, жареное и сливочное масло, написал «МК».
Они являются источником насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина в организме. Он существенно провоцирует серьезные проблемы со здоровьем, от болезней сердца до инсультов.
Реклама
Для избежания таких проблем нужно уменьшить потребление насыщенных жиров. В частности, это переработанное мясо — жирный бекон, сосиски, гамбургеры, мясные консервы и жирное красное мясо.
Мясо в любом случае должно быть в рационе, отметил врач. Но лучше предпочитать постное.
Ранее британские ученые выявили благотворное влияние свекольного сока на работу сердца. Его ежедневное употребление снижает вероятность сердечного приступа у людей со стенокардией после установки стента.
Спортивный врач Аркадий Чмуневич ранее предупредил, что перенесшим инсульты и инфаркты людям следует воздержаться от пробежек. Также этой формой активности не рекомендуется заниматься пациентам с пороками сердца и хроническими заболеваниями в стадии обострения.
Еда
Болезни
Врачи
Реклама
Реклама