Врач назвал три опасных симптома, при которых нужно срочно идти к кардиологу

Можно выделить несколько симптомов, после которых нужно обязательно обратиться к кардиологу и проверить работу своего сердца. На что необходимо обращать внимание, рассказал в интервью «Вечерней Москве» врач-кардиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н. А. Семашко Заур Шугушев.

По словам врача, ни в коем случае нельзя игнорировать жжение в середине грудной клетки. Оно явно указывает на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Тревожным звонком является и асфиксия (затрудненное дыхание), если человек резко переходит из тепла в холод. Причем, дискомфорт при этом может длиться до пяти минут.

Неприятные ощущения в грудной клетке вообще нельзя оставлять без внимания. При малейшей болеи, особенно если она возникает во время физических нагрузок, нужно срочно обращаться к медикам.

Онкологи рассказали, что первые симптомы рака могут проявляться по-разному. Необходимо следить за изменениями родинок, обращать внимание на изменение формы частей тела. Также лучше пройти обследование, если долгое время сохраняется беспричинная апатия и усталость.