Врач назвал три фактора, увеличивающие риск развития рака простаты

Возникновение рака предстательной железы у мужчин во многом зависит от влияния трех факторов, изменить которые невозможно: происхождения, возраста и наследственности. Об этом написал доктор медицинских наук, врач-радиолог Гетин Уильямс в статье для портала Eat This Not That!

По данным Уильямса, в группе риска находятся мужчины старше 65 лет, чьи отцы или братья страдали от онкологических заболеваний. Кроме того, по мнению врача, темнокожие имеют более высокие риски развития рака простаты, чем европеоиды.

Кроме того, на возникновение заболевания может повлиять, например, ожирение. Медик подчеркивает, что при этом увеличивается уровень гормонов, способствующих расрастанию раковых клеток.

Также к онкологии может привести высокое потребление животных жиров. Такое питание также повышает уровень гормонов. ведущих к росту клеток рака. Одним из наиболее опасных продуктов в этой связи Уильямс называет жареное красное мясо.

Кроме того, опасность в себе таят молочные продукты, пища, богатая кальцием, алкоголь и табак.

Ранее хирург-онколог Андрей Каприн рассказал, какие изменения в анализах крови могут стать поводом пройти онкоскрининг. Это повышенный уровень СОЭ, любое изменение количества лейкоцитов, снижение гемоглобина, много зернистых и незрелых лейкоцитов, лимфоцитоз.