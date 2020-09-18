Врач назвал температуру тела в 37 градусов нормальной

По его словам, сама по себе такая температура не считается опасной, большее значение играет самочувствие человека.

«Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен. Просто постоянное повышение температуры и температура из серии +37,1, измеренная под мышкой правильным прибором, беспокойство вызывать не должна», — считает специалист.

Нормальная температура тела человека колеблется примерно от +36,2 до +37,2 градуса. Максимальный пик температуры отмечается в районе 20:00, минимальный — около 03:00, когда мы спим.

«Эти цифры актуальны, если мы говорим о температуре поверхностных подмышечных впадин, поскольку понятие человеческой температуры относительно, оно зависит от того, где ее измеряют. Температуру можно измерять в ротовой полости, в заднем проходе и так далее», — пояснил Продеус.

Если говорить о нормальной температуре от +36,2 до +37,2 градуса, то это подмышечное измерение температуры.

Однако температура выше +37 не должна быть частой, отметила газета «Взгляд». Если она держится постоянно, стоит сходить к врачу.