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    18 сентября 2020, 15:16

    Врач назвал температуру тела в 37 градусов нормальной

    Алена Макаренко

    Не стоит переживать, если температура тела поднялась до +37 градусов. Такое не редкость в сезон гриппа и ОРВИ. Это заявление в эфире радио Sputnik сделал доктор медицинских наук, соведущий программы «Жить здорово» Андрей Продеус.

    По его словам, сама по себе такая температура не считается опасной, большее значение играет самочувствие человека.

    «Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен. Просто постоянное повышение температуры и температура из серии +37,1, измеренная под мышкой правильным прибором, беспокойство вызывать не должна», — считает специалист.

    Нормальная температура тела человека колеблется примерно от +36,2 до +37,2 градуса. Максимальный пик температуры отмечается в районе 20:00, минимальный — около 03:00, когда мы спим.

    «Эти цифры актуальны, если мы говорим о температуре поверхностных подмышечных впадин, поскольку понятие человеческой температуры относительно, оно зависит от того, где ее измеряют. Температуру можно измерять в ротовой полости, в заднем проходе и так далее», — пояснил Продеус.

    Если говорить о нормальной температуре от +36,2 до +37,2 градуса, то это подмышечное измерение температуры.

    Однако температура выше +37 не должна быть частой, отметила газета «Взгляд». Если она держится постоянно, стоит сходить к врачу.

    Новости SMI.FM