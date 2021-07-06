Врач назвал сроки появлении антител после первой дозы вакцины

Минздрав посоветовал продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию даже после вакцинации. Антитела, по словам главного терапевта ведомства Оксаны Драпкиной, начинают вырабатываться только через семь дней после первого укола.

Полный иммунитет формируется через 42 дня после первой прививки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на выступление Оксаны Драпкиной на онлайн-вебинаре «Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО».

«В эти семь дней после первой вакцины нельзя взять и бросить маску, не соблюдать социальную дистанцию и думать, что человек полностью защищен», — сказала врач.

Она напомнила, что даже после формирования полного иммунитета нельзя отказываться от средств индивидуальной защиты.

Ранее главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что риск заболеть СОVID-19 после вакцинации есть. Однако болезнь будет переноситься легко. Вакцина как иммуномоделирующий препарат может по-разному действовать на организм человека. По этой причине производители вакцин открыто сообщают, что ни одна вакцина в мире не дает 100% защиты.