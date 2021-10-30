Врач назвал срок развития тяжелой формы ковида после появления первых симптомов

Тяжелая форма COVID-19 с обширным поражением легких может развиться через три-пять дней после появления первых симптомов болезни. Об этом ТАСС рассказал врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков.

«В среднем при наихудшем варианте скорость [развития заболевания] может быть от трех до пяти дней, то есть от момента появления первых симптомов высокой лихорадки в течение трех-пяти дней может привести к тяжелому поражению легких», — приводит агентство слова врача.

Никишенков объяснил, что ковид развивается настолько стремительно из-за появления новых штаммов коронавируса и общего состояния человека. Врач-инфекционист Николай Малышев подтвердил, что сейчас тяжелое течение COVID-19 развивается быстрее, чем в начале пандемии. Он подчеркнул, что привитые практически не болеют ковидом в тяжелой форме.

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в сентябре. Практически все регионы ввели жесткие ковидные меры, чтобы остановить распространение SARS-CoV-2. Руководство страны ввело нерабочие дни до 7 ноября — это ограничение действует с субботы, 30 октября. Специалисты считают, что решение поможет стабилизировать обстановку в стране.