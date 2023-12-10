Здоровье 10 декабря 2023, 05:26 Врач назвал способы снизить уровень холестерина Кардиолог Закиев посоветовал есть жирную рыбу при повышенном холестерине РИА «Новости»

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Средиземноморская диета и диета DASH помогали в некоторых случаях снизить холестерин до безопасного уровня без приема лекарств за счет добавления в рацион жирной рыбы, овощей и оливкового масла. Об этом рассказал «Газете.Ru» кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

По его словам, врачи обычно использовали медикаментозную терапию вместе с диетой, но в некоторых случаях можно было обойтись просто корректировкой рациона питания у пациентов. Лучше всего себя зарекомендовали Средиземноморская диета и диета DASH.

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«Они обе подразумевают максимальный отказ от жиров животного происхождения, то есть сала, сливочного масла, колбас, свинины и жирных молочных продуктов», — рассказал Закиев.

В приоритете остаются овощи, фрукты, орехи, растительное масло, включая оливковое, а также жирная рыба. Закиев предупредил, что нельзя забывать про физическую нагрузку.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова сообщила, что для лучшей работы мозга нужно больше питаться рыбой, молочными продуктами, орехами и семенами. При этом не стоит забывать про мясо, овощи и фрукты.