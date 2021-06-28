Врач назвал способ профилактики тромбоза

Тромбоз — это заболевание, при котором внутри кровеносных сосудов свертывается кровь, образовывая сгустки, которые препятствуют свободному потоку крови. Врач-флемболог Федор Шпаченко рассказал ИА Nation News, как предотвратить это опасное заболевание.

Тромбоз возникает из-за недостатка подвижности, поэтому единственный способ его профилактики — следить за уровнем физической активности.

«Человеку необходимы активные телодвижения — спорт, прогулки и прочее. Если он сидит по 12 часов за рабочим столом — это предпосылка к возникновению варикозного расширения вен, застою венозной крови и тромбоза. Естественно, есть провоцирующие факторы: ожирение, диабет, прием оральных контрацептивов и другие», — отметил врач.

Он подчеркнул, что это заболевание может быть смертельным, поэтому при появлении его признаков необходимо обратиться к врачу. Симптомами тромбоза является отек одной или двух конечностей (по словам специалиста, чаще одной), боли и покраснения.