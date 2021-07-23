Врач назвал способ определить, каких витаминов не хватает организму

Анализ крови может помочь человеку узнать, в каких витаминах нуждается организм. Хотя бы раз в год нужно сдавать кровь на все группы витаминов, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Ксения Селезнева.

«Например, анализ покажет, что организм обеспечен большей частью витаминов, но по одному-двум есть дефицит. Это значит, что принимать надо именно эти два, причем не в профилактической, а в высокой терапевтической дозировке, которая выше суточной нормы», — рассказала Селезнева в беседе с агентством «Прайм».

Поэтому, по ее словам, чаще разумней принимать только конкретные витамины, которых человеку не хватает, а не целый витаминно-минеральных комплекс.

Дефицит может никак не проявляться длительное время, отметила врач. Селезнева объяснила, что у человека может не быть специфических симптомов, которые заставили бы его задуматься о нехватке конкретного витамина.

Витамины нельзя принимать бесконтрольно. Обязательно нужно иметь показания к приему, иначе их избыток навредит. Особенно, это касается витамина D. Следует сдать анализ, чтобы определить необходимость дополнительного приема и даже дозировку. Иначе это может иметь последствия, даже до интоксикации.