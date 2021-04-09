Врач назвал симптомы выгорания на работе

Исходя из проведенных социологических исследований, 50% опрошенных жителей России испытывают постоянное напряжение во время рабочих процессов. 48% озвучили, что выполняют свои действия на автомате. Об этом рассказал News.ru.

Четверть из них хотели бы перейти в другую компанию или сменить область профессиональной деятельности.

«Синдром психоэмоционального выгорания — это профзаболевание. Это четкая профессиональная привязка, и относится она к людям так называемых помогающих специальностей: психологи, психиатры, врачи вообще, юристы, социальные работники и так далее. Люди, которые, так скажем, держат судьбу человека в собственных руках и за которую они отвечают», — психиатр Александр Федорович.

Врач также напомнил, что такого рода вещи могут повлечь серьезные последствия. У человека становится хуже сон, самочувствие, настроение. Это большой удар для организма, с которым нужно бороться комплексно, считает медик.