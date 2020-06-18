Врач назвал симптомы рака тонкой кишки
«Тонкая кишка считается трудным органом для диагностики. Многие годы диагноз опухоли тонкой кишки ставился только во время операции», — написал Карасев в Instagram.
По словам Карасева, симптомами рака тонкой кишки можно назвать рвоту и тошноту, вздутие, боли в области живота, запоры или диарею, кровь в стуле.
Врач предупредил, что из-за относительной бессимптомности опухоль часто обнаруживают случайно, причем уже на поздних стадиях. Если же ее выявили на ранней стадии, полное выздоровление достигается в 80% случаев. Лечат опухоль в тонкой кишке хирургическим методом, химией и лучевой терапией.
К образованию опухоли в этом отделе могут привести хронические заболевания кишечника, жареная, копченая и жирная еда, наследственная предрасположенность, аденоматозные полипы тонкой кишки.