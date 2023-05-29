Здоровье 29 мая 2023, 05:55 Врач назвал симптомы рака щитовидной железы Онколог Юдин назвал образование комков и узелков на шее симптомами рака щитовидной железы Pxhere

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Образование прощупываемых комков или узелков на шее, увеличение ее объема и изменение голоса врач-онколог, хирург медицинского холдинга «СМ-Клиника» Максим Юдин назвал симптомами рака щитовидной железы. О заболевании он рассказал в разговоре с «Мослентой».

Он отметил, что медики всегда говорят о комплексе причин, в числе которых генетическая предрасположенность, воздействие высоких уровней радиации и пол. Как заметил Юдин, рак щитовидной железы у женщин встречается чаще. Это может быть связано с эстрогеном. Также в группе риска находятся люди старше 40 лет.

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При росте опухоли симптомы онкологического заболевания становятся более заметными. У заболевшего, помимо перечисленных симптомов, возникают трудности с глотанием, происходит увеличение лимфатических узлов на шее и боль в горле, которая не имеет ничего общего с ОРВИ или гриппом.

Юдин рекомендовал обратиться к врачу в случае обнаружения хотя бы одного из названных им симптомов.

Лечение рака щитовидной железы комплексное. Как правило хирургические методы врачи объединяют с лечением радиоактивным йодом. Такая форма йода воздействует лишь на клетки щитовидной железы и минимально затрагивает другие клетки. При отсутствии желаемого результата от лечения такой формой йода, используется таргетная или гормональная терапия.