Врач назвал симптомы почечной недостаточности

Заведующий консультативно-диагностического нефрологического отделения 52 ГКБ Владимир Виноградов обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» основные симптомы, которые свидетельствуют о почечной недостаточности.

По словам специалиста, симптомы чаще всего проявляются при хронической болезни почек. Среди основных симптомов он выделил снижение аппетита, сонливость, вялость, а также бледность кожных покровов, позывы к тошноте и рвота.

«В крайней степени это иногда какой-то неприятный запах <…>. При нарастании креатинина и мочевины в крови — это азотистые основания, которые отравляют ваш организм изнутри. Почки не работают, они вывести в полном объеме его не могут, креатинин и мочевина нас отравляют», — объяснил врач.