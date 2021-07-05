Врач назвал симптомы образования тромбов

Заместитель директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского Константин Попугаев рассказал радиостанции «Говорит Москва», каковы симптомы венозных и артериальных тромбозов.

«Если говорить про артериальные тромбозы (инфаркты и инсульты), здесь надо уходить от факторов риска и вести здоровый образ жизни», — подчеркнул специалист.

По его словам, людям старше 45 лет стоит раз в год записывать ЭКГ и проходить диспансеризацию. При этом важно обращать внимание на изменение «толерантности к физическим нагрузкам».

«Если мы говорим про венозные тромбозы, то внешне видны эти изменения», — продолжил врач.

Он порекомендовал обратиться к сосудистому хирургу и пройти УЗИ, если стали видны вены и начали отекать ноги. В случае необходимости следует пройти операцию, чтобы предотвратить тромбоэмболию легочной артерии и развитие формирования тромбоза в венах ног.