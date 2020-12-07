Врач назвал симптом, выдающий другие болезни за COVID-19

Пониженная температура тела может встречаться далеко не у всех пациентов с коронавирусом. Этот симптом является редким и может говорить о различных заболеваниях, предупредил врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам медика, пониженная температура тела при COVID-19 является довольно редким явлением. При этом она чаще всего встречается у пожилых людей и детей. В первом случае в организме не вырабатываются лейкоциты, которые дают повышение температуры. У маленьких пациентов бывает так, что иммунная система перестает работать и не включается обратно.

«Это не опасный симптом — просто эксклюзивная реакция. Кстати, такое часто встречается и после перенесенной вирусной инфекции: организм оказывается слишком истощен, ему не от куда взять сил. Пониженная температура встречается и при гипотиреозе, онкологии, онкологии ЦНС, травмах ЦНС и заболеваниях печени», — пояснил Кондрахин «Вечерней Москве».

Он добавил, что именно печень занимается «отоплением» организма. Из-за этой функции пониженная температура зачастую наблюдается у пациентов с циррозами. Также пониженная температура может быть врожденным признаком. Кроме того, она может указывать на наркотическую зависимость или употребление некоторых медицинских препаратов.