Врач назвал серьезную ошибку при лечении коронавируса

Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, какую ошибку нельзя допускать при борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам специалиста, самолечение при ковиде является катастрофой. Об этом она сообщила в беседе с радиостанцией Sputnik.

«В каждом лечении есть „окно“, примерно неделя, когда человек при правильном лечении быстрее выздоравливает. Дальше процесс хронизируется, иммунитет слабеет, интоксикация становится все больше. Иногда люди болеют дней 10, и только потом вызывают врача, когда уже кризис, слабость, интоксикация. Самолечение при ковиде — это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжелый постковидный синдром, реакция непредсказуемая», — сказала Лапа.

Врач отметила, что при появлении температуры стоит сразу же идти к врачу. Просто соблюдать дистанцию и полоскать горло недостаточно. Без должного лечения неизвестно, какая будет реакция иммунной системы дальше, как разовьется постковидный синдром. При нем, по словам специалиста, голова болит постоянно, травмируется ЖКТ, почки, суставы.

Кроме того, врач напомнила о важности вакцинации как специфической форме иммунной терапии.