Врач назвал самый заразный вид гепатита

Самым заразным вирусом гепатита является гепатит В. Об этом рассказал гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ им. Логинова Сергей Бацких в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Самым заразным считается вирус гепатита В. Он заразнее раз в 100, чем вирус гепатита С, раз в десять, чем вирус иммунодефицита человека», — заявил специалист.

Врач отметил, что для заражения этим видом вируса требуется лишь 0,00001 миллилитра зараженной крови. При этом гепатитом С заразиться гораздо сложнее. По его словам, иногда заражение не происходит даже через инъекции.