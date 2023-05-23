Здоровье 23 мая 2023, 10:03 Врач назвал самый опасный напиток во время магнитных бурь Доктор Тяжельников: во время магнитной бури откажитесь от кофе и вождения авто Unsplash

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Сократить потребление крепкого чая и кофе, а также по возможности отказаться от вождения автомобиля рекомендовал жителям России главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Его слова привело РИА «Новости».

Пятидневная магнитная буря началась на Земле 22 мая. Ее пик ожидается сегодня вечером.

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«Чтобы смягчить воздействие магнитных бурь, следует упорядочить режим питания: ограничить употребление жареного и мучного, снизить количество и улучшить качество съеденного, добавляя в меню больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки», — рекомендовал доктор Тяжельников.

По словам специалиста, нужно пить больше чистой воды, свести до минимума потребление соли, которая не дает организму выводить жидкость, способствуя повышению давления. Также стоит на время отказаться от чая и кофе. Их можно заменить на травяные отвары или настои.

Ранее кардиолог Юрий Кремнев назвал прогулки и плавание лучшим средством профилактики во время магнитных бурь.