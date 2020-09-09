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    09 сентября 2020, 15:03

    Врач назвал самый опасный ингредиент уличной шавермы

    Полина Петрова

    Врач-диетолог Римма Мойсенко назвала самый опасный ингредиент, который используется при приготовлении уличной шавермы.
    Врач назвал самый опасный ингредиент уличной шавермы

    Некоторые считают, что это блюдо является сравнительно безвредным продуктом фастфуда. Такое мнение аргументируется тем, что в состав шавермы входят такие безопасные ингредиенты, как курица, поджаренная на гриле, свежие овощи и соус на сметано-кефирной основе. Диетолог отметила, что именно соус может нанести большой вред человеческому здоровью.

    «Да, действительно, классического вкуса без соуса у шавермы не будет. К сожалению, соус — продукт исключительно недиетический, это деликатес. Мы знаем это по ресторанной кухне. Он всегда может иметь избыточное количество жира, соли, сахара», — процитировало специалиста ИА Nation News.

    По словам эксперта, соус всегда позиционировался как деликатесный продукт. Его было принято подавать небольшими порциями. Для изготовления жидкой приправы использовалось сочетание дорогостоящих продуктов. В настоящий момент соус утратил свой статус.

    Мойсенко отметила, что хороший соус чаще всего дорого стоит. Дешевый продукт делается из некачественных растительных масел в виде трансжиров. Диетолог заключила, что шаверма может называться самым здоровым фастфудом, если исключить из нее соус.

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