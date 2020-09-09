Врач назвал самый опасный ингредиент уличной шавермы

Врач-диетолог Римма Мойсенко назвала самый опасный ингредиент, который используется при приготовлении уличной шавермы.

Некоторые считают, что это блюдо является сравнительно безвредным продуктом фастфуда. Такое мнение аргументируется тем, что в состав шавермы входят такие безопасные ингредиенты, как курица, поджаренная на гриле, свежие овощи и соус на сметано-кефирной основе. Диетолог отметила, что именно соус может нанести большой вред человеческому здоровью.

«Да, действительно, классического вкуса без соуса у шавермы не будет. К сожалению, соус — продукт исключительно недиетический, это деликатес. Мы знаем это по ресторанной кухне. Он всегда может иметь избыточное количество жира, соли, сахара», — процитировало специалиста ИА Nation News.

По словам эксперта, соус всегда позиционировался как деликатесный продукт. Его было принято подавать небольшими порциями. Для изготовления жидкой приправы использовалось сочетание дорогостоящих продуктов. В настоящий момент соус утратил свой статус.

Мойсенко отметила, что хороший соус чаще всего дорого стоит. Дешевый продукт делается из некачественных растительных масел в виде трансжиров. Диетолог заключила, что шаверма может называться самым здоровым фастфудом, если исключить из нее соус.