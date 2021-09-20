Врач назвал самый эффективный метод диагностики пневмонии

Врач-рентгенолог Андрей Бобков рассказал радио Sputnik, чем отличаются рентгенография и компьютерная томография (КТ). Специалист объяснил, почему КТ более эффективна для диагностики поражений легких.

В отличие от рентгена, КТ сканирует органы человека послойно, позволяя врачам увидеть более полную картину.

«КТ дает больше диагностических ответов. Если рентген — это 2D изображение, то КТ — это объемное 3D изображение. По всем рекомендациям, КТ — метод выбора при обследовании на пневмонию, ассоциированную с новой коронавирусной инфекцией. То есть чувствительность КТ к COVID-19, способность выявить это заболевание, в десятки раз выше. Где рентгенолог может видеть нормальную картину легочной ткани, на КТ именно в этом месте могут быть изменения. Чаще всего КТ назначают, если при нормальной рентгенологической картине у пациента наблюдаются одышка, сильный кашель, падение сатурации», — рассказал Бобков.

Он добавил, что для рентгенографии есть противопоказания: ее нельзя проходить беременным женщинам, поскольку излучение может оказать негативное влияние на плод.