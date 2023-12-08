Здоровье 08 декабря 2023, 05:23 Врач назвал самые вредные продукты для печени Гастроэнтеролог Ломова предупредила, что алкоголь и жирная пища разрушают печень Unsplash

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Врач-гастроэнтеролог центра гепатологии «СМ-Клиника» Валерия Ломова перечислила вредные для печени продукты. В этом списке алкоголь занял первое место. Об этом врач рассказала в беседе с «Газета.Ru»

Она напомнила, что спиртные напитки напрямую повреждают клетки печени (гепатоциты), что приводит к фиброзу и циррозу органа. Врач также назвала вредными продукты с высоким содержанием животного жира.

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«К ним относятся: сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса (баранина, свинина, утка, гусь), пирожные, торты, мучные изделия, полуфабрикаты и фастфуд», — уточнила Ломова.

Гастроэнтеролог предупредила, что к жировому перерождению печени может привести еще и избыточное потребление фруктозы. По ее словам, фрукты, конечно, полезны, но их тоже надо умеренно употреблять. Лучшим же выбором станут несладкие ягоды.

В список вредных продуктов также попали белый сахар, соки, газированные напитки, шоколад, консервы и полуфабрикаты. В последних, по ее словам, большое содержание соли, стабилизаторов и консервантов, что плохо влияет на здоровье печени.

Ранее гепатолог Сергей Вялов рассказал, что панкреатит в 58% случаев возникает из-за употребления алкоголя и жирной пищи. Он также нашел связь между онкологическими заболеваниями и потреблением жирной пищи.