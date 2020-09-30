Врач назвал самые опасные симптомы коронавируса

По данным агентства Ura.ru, он пояснил, что если при коронавирусе сразу появилась сильная одышка — это опасный сигнал.

«Надо ехать, когда не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки», — уточнил врач.

Также Мясников добавил, что при легком течении инфекции в больницу, наоборот, не стоит ходить, так как там можно заразиться еще больше.