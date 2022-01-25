Врач назвал самые опасные осложнения после коронавируса

После перенесенной коронавирусной инфекции у людей может возникнуть ряд проблемы со здоровьем. В первую очередь, это долго не исчезающие симптомы коронавируса. Кроме того, у переболевших могут развиваться аутоиммунные патологии, если люди были к ним ранее предрасположены. Об этом предупредил в беседе с агентством «Прайм» заведующие кафедрой факультетской терапии СПбГУ, доктор медицинских наук, профессор Александр Шишкин.

По словам профессора, постковидный синдром встречается у 30-80% переболевших. При этом тяжесть заболевания не имеет значения.

«Ясно, что сама болезнь это еще аутоиммунный процесс и иммунотромбоз, поэтому многие осложнения возникают в этой сфере. Среди них наблюдаются и весьма серьезные — миокардиты, миалгии, сосудистые нарушения, ревматоидный артрит, бронхиальная астма», — пояснил Шишкин.

Осложнения могут развиваться в течение года и даже дольше. При этом люди с аутоиммунными заболеваниями могут не ощущать сильных осложнений из-за коронавируса, поскольку им помогает противовоспалительная терапия.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что доля детей среди заболевших ковидом при штамме «омикрон» выросла до 15%.