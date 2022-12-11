Здоровье 11 декабря 2022, 05:36 Врач назвал самые действенные способы бросить курить Врач Кадырова назвала среди способов отказа от курения психотерапию и никотинозамещение Pxhere

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Продолжительное курение может привести к заболеванию легких и онкологическим болезням. Есть множество способов отказаться от этой пагубной привычки. Врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ольга Кадырова в беседе с агентством «Прайм» перечислила наиболее действенныt из них.

К самым эффективным способам побороть пагубную привычку Кадырова отнесла отказ от сигарет, никотинозамещение и психотерапию.

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Самостоятельно отказаться от курения смогут те люди, у которых присутствует сила воля и нет физической зависимости от никотина. Побороть психологическую зависимость можно с помощью никотинозамещающих средств. К ним относятся жвачки, пластыри b испарители.

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Полезными в борьбе с курением, по словам врача, будут и психотерапевтические методы, включая медикаментозные.

Слухи о том, что резкий отказ от сигарет вредит здоровью, специалист опровергла, она назвала их мифом. В том случае, если самостоятельно отказаться от опасной привычки не получается, Кадырова призвала обращаться за помощью к специалисту.