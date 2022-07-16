Врач назвал самую смертоносную болезнь в России

Болезнью, которая чаще всего уносит жизни россиян, является депрессия. Такое заявление в интервью Ura.ru сделал кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.

«Это странно прозвучит из уст сердечно-сосудистого хирурга, но причиной смерти в России чаще всего является депрессия», — сказал он.

По его словам, у человека с таким недугом часто снижены показатели дофамина и окситоцина, а также чаще происходят стрессы и прогрессируют тревожные состояния. Хорошев сказал, что все это становится причиной спазма капилляров, а также ухудшения доставки кислорода к тканям и органам.

В итоге подавленное состояние, которому часто не уделяют должного внимания, со временем приводит к тяжелым смертоносным недугам. Среди них — ишемия, инфаркты и болезни брахиоцефальных артерий, снабжающих головной мозг. Это в свою очередь грозит развитием деменции, болезни Альцгеймера и прочих заболеваний центральной нервной системы.