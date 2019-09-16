Врач назвал самую опасную позу для сна

Специалист заявил, что самое оптимальное и безопасное положение для сна — на спине. При этом хуже всего для организма спать сидя.

Ученые: плохой сон приведет к проблемам в интимной жизни Подробнее

«Поза „сидя“ плохо влияет на сердце, она увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отеки. Это чревато расширением вен и тромбозом», — сообщил специалист.

Садовой напомнил о пользе дневного сна. В процессе отдыхает сердце и весь организм, снижается артериальное давление. Это хороший способ почувствовать себя бодрее и восстановить силы.

«Организм обычно понимает сам, что ему нужно делать каждый определенный промежуток времени. Если ему надо отдыхать, он попытается включить все механизмы, чтобы это произошло», сказал Садовой.

Но эксперт добавил, что на самом деле спать днем совсем не обязательно. Человеку достаточно соблюдать ежедневную норму сна — восемь часов.

Ранее ученые выяснили, что плохой сон может привести к проблемам с эрекцией у мужчин и проблемам в интимной жизни у женщин. Врачи посоветовали ложиться спать и пробуждаться каждый день в одно и то же время, чтобы сделать сон качественным.