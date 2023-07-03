Здоровье 03 июля 2023, 00:34 Врач назвал распространенные симптомы рака крови Онкогематолог Шубина: бессонница, потливость и одышка могут говорить о раке крови Freepik

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Сонливость, бессонница и носовое кровотечение могут свидетельствовать о раке крови. Об этом сообщила врач-онкогематолог Анна Шубина в беседе с «Газетой.ru».

Она отметила, что онкологическое заболевание этого типа часто появляется из-за воздействия токсических веществ, радиации, вредных привычек или снижения иммунитета.

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«Лейкозы также, как и другие типы рака, не дают о себе знать на ранних стадиях и не имеют специфических симптомов. Тем не менее надо обратить внимание если вы стали чаще болеть инфекционными заболеваниями», — объяснила Шубина.

Другими признаками врач назвала общую слабость, частую одышку, потливость, бессоницу, шум в ушах и головокружение. Помимо этого людей должны насторожить регулярные кровотечения из носа, десен или гениталий. У женщин могут быть длительные менструации.

Ранее онколог Тюляндин заявил, что отдых в жарких странах во время зимнего периода может повысить риск развития рака. По его словам, воздействие ультрафиолетовых лучей солнца негативно влияет на кожу человека, поэтому зимой она должна отдыхать.