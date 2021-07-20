Врач назвал распространенную ошибку, из-за которой может развиться рак

Кариес, который возникает из-за неправильной чистки зубов, может привести к развитию онкологических заболеваний. Об этом рассказал главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко.

Осложнения, которые появляются в результате нелеченого кариеса, могут стать причиной бактериального эндокардита — приобретенного порока сердца, заболеваний гайморовых пазух и гнойных воспалений мягких тканей, рассказал Яременко в беседе с порталом «Доктор Питер».

По словам стоматолога, чистить зубы необходимо как минимум два раза в день и не использовать ополаскиватели для рта вместо чистки зубов. Личной гигиене следует уделять не менее 15 минут. Врач также посоветовал менять зубные щетки не реже, чем раз в три месяца, и правильно их подбирать, исходя из их жесткости. А вот от использования зубных порошков специалист предостерег.

Симптомы рака легких трудно обнаружить на ранних стадиях. Это, как правило, непрекращающийся кашель и одышка. При этом большинство людей не знают, что боли в спине, запоры, проблемы с равновесием, опухшее лицо и потеря веса могут быть связаны с раком легких.