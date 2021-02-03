Врач назвал продукты с «секретным» веществом для работы мозга

Он является «предком» нейромедиатора ацетилхолина, который передает нервные импульсы.

«Вообще, холином богаты жиросодержащие продукты. Он важен также не только как нейромедиатор, но еще и участвует в липидном обмене», — уточнила специалист.

Холин содержится в яичном желтке, молочных продуктах, орехах, а также бобовых. Еще мозгу крайне важна омега-3, которая есть в рыбе. Чтобы не допустить кислородного голодания, нужно включить в рацион продукты, богатые железом. Его можно обнаружить лишь в мясе. Употреблять его необходимо примерно один-два раза в неделю.