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    03 февраля 2021, 18:05

    Врач назвал продукты с «секретным» веществом для работы мозга

    Полина Петрова

    Врач-диетолог Марина Аплетаева назвала продукты с «секретным» веществом для работы мозга. Мыслительный процесс помогает активизировать холин, рассказал Life.
    Врач назвал продукты с «секретным» веществом для работы мозга

    Он является «предком» нейромедиатора ацетилхолина, который передает нервные импульсы.

    «Вообще, холином богаты жиросодержащие продукты. Он важен также не только как нейромедиатор, но еще и участвует в липидном обмене», — уточнила специалист.

    Холин содержится в яичном желтке, молочных продуктах, орехах, а также бобовых. Еще мозгу крайне важна омега-3, которая есть в рыбе. Чтобы не допустить кислородного голодания, нужно включить в рацион продукты, богатые железом. Его можно обнаружить лишь в мясе. Употреблять его необходимо примерно один-два раза в неделю.