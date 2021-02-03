Врач назвал продукты с «секретным» веществом для работы мозга
Врач-диетолог Марина Аплетаева назвала продукты с «секретным» веществом для работы мозга. Мыслительный процесс помогает активизировать холин, рассказал Life.
Он является «предком» нейромедиатора ацетилхолина, который передает нервные импульсы.
«Вообще, холином богаты жиросодержащие продукты. Он важен также не только как нейромедиатор, но еще и участвует в липидном обмене», — уточнила специалист.
Холин содержится в яичном желтке, молочных продуктах, орехах, а также бобовых. Еще мозгу крайне важна омега-3, которая есть в рыбе. Чтобы не допустить кислородного голодания, нужно включить в рацион продукты, богатые железом. Его можно обнаружить лишь в мясе. Употреблять его необходимо примерно один-два раза в неделю.