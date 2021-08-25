Врач назвал продукты, которые снижают давление

Доктор Сергей Агапкин рассказал, какие продукты нужно включить в рацион людям с гипертонией. Об этом сообщил «Мир 24».

По данным сайта «Утро.ру», в первую очередь полезны жирные сорта морской рыбы. Такие, как скумбрия, сайра, палтус и другие. Они содержат большое количество кислоты Омега-3, которая полезна для сосудов.

Также нужны бобовые, так как они снижают уровень холестерина в крови.

«Они влияют на состав кишечной микрофлоры, а это влияет на артериальное давление», — уточнил Агапкин.

Также гипертоникам полезны фрукты и овощи, так как они укрепляют сосуды.

А вот в сладком лучше себя ограничить. Можно пить чай с сахаром и есть горький шоколад, а остальные десерты лучше исключить из рациона.