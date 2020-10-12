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    12 октября 2020, 19:34

    Врач назвал продукты, которые помогут в борьбе с COVID-19

    Артур Блянихов

    Врач-терапевт Игорь Юркин рассказал порталу News.ru, какие продукты помогут человеческому организму побороть коронавирусную инфекцию.

    По словам специалиста, важно пить свежевыжатые соки, есть фрукты, овощи и сало, в котором очень много витаминов.

    «Жировая ткань — это склад питательных элементов и энергетически очень большой запас», — обратил внимание специалист.

    Также он посоветовал есть молочные и кисломолочные продукты, так как это белки, которые легко усваиваются и становятся энергетиками.