Врач назвал продукты, которые помогут в борьбе с COVID-19

По словам специалиста, важно пить свежевыжатые соки, есть фрукты, овощи и сало, в котором очень много витаминов.

«Жировая ткань — это склад питательных элементов и энергетически очень большой запас», — обратил внимание специалист.

Также он посоветовал есть молочные и кисломолочные продукты, так как это белки, которые легко усваиваются и становятся энергетиками.