Врач назвал продукты, которые помогут в борьбе с COVID-19
Врач-терапевт Игорь Юркин рассказал порталу News.ru, какие продукты помогут человеческому организму побороть коронавирусную инфекцию.
По словам специалиста, важно пить свежевыжатые соки, есть фрукты, овощи и сало, в котором очень много витаминов.
«Жировая ткань — это склад питательных элементов и энергетически очень большой запас», — обратил внимание специалист.
Также он посоветовал есть молочные и кисломолочные продукты, так как это белки, которые легко усваиваются и становятся энергетиками.